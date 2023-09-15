Новый бюджетный кроссовер Citroen за 12 000 долларов выходит в продажу. Фото

Новый бюджетный кроссовер Citroen C3 Aircross выходит в продажу по цене от 12 000 долларов. За эти деньги производитель предлагает автомобиль со стильным дизайном, который со сменой поколений увеличился в размерах по сравнению с предшественником.

О новинке сообщили на официальном сайте Citroen. Внешность модели выполнили в современном стиле со всеми актуальными приемами корпоративного стиля французского бренда. Теперь автомобиль выглядит брутальнее и агрессивнее.

Дешевый кроссовер Citroen C3 Aircross 2024 модельного года увеличился в размерах. Длина теперь составляет 4323 мм при колесной базе 2671 мм. Более просторный салон позволил установить третий ряд кресел и предложить модель в семиместной конфигурации (за доплату).

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В движение новый Citroen C3 Aircross приводит бензиновый турбомотор объемом 1,2 л мощностью 110 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Привод – передний.

На данный момент компактный кроссовер готовятся предложить покупателям в Индии. На очереди – страны Южной Америки. Затем автомобиль отправится в Европу, но может прибыть туда в переработанном виде.

OBOZREVATEL уже сообщал о недорогом большом кроссовере, который разработали в General Motors.