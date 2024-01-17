Новый бюджетник Suzuki с расходом 3 л/100 км показали в ярком виде

Четвертое поколение бюджетной модели Suzuki Swift, который оценили примерно в 15 000 долларов, уже представили официально. Теперь компания показала новую модификацию с ярким дизайном.

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Новый Suzuki Swift Cool Yellow Rev получил особую окраску и наклейки на кузове. Колеса выкрасили в черный цвет и добавили темные декоративные элементы. Фото публикует BestCarWeb.

Но и стандартная модель, которая скоро отправится в продажу, выглядит не хуже. Дизайн нового Swift оказался эволюционным. На кузове появились более сложные линии, но внешность не претерпела кардинальных изменений.

В оснащении Suzuki Swift 4 поколения – камеры кругового обзора, новый комплекс систем безопасности, крупный монитор мультимедийной системы.

В линейке появилась силовая установка Toyota. Речь о гибриде на базе 1,2-литрового бензинового мотора с расходом топлива 2,8 л/100 км. Более мощный Suzuki Swift Sport получит гибрид с 129-сильным двигателем объемом 1,4 л. Также покупателям предложат базовые бензиновые варианты объемом 1 л (112 л.с.) и 1,2 л (91 л.с.).

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