Новый бюджетник Suzuki с низким расходом топлива показали в практичном варианте

Новую бюджетную модель Suzuki Swift 2024 года с низким расходом топлива уже представили официально после смены поколения. Теперь дешевый японский автомобиль показали в сети в самом практичном варианте.

Компактные хэтчбеки хороши в тесных городских пространствах. Однако объем багажника – всегда компромисс в таких ситуациях. Седаны с более вместительными грузовыми отсеками намного практичнее. Цифровой художник Theottle показал свой вариант седана Suzuki Swift.

Оказалось, что такой классических кузов отлично смотрится на новой модели и выглядит очень органично. Легко представить эту машину в продаже.

Японская компания в последнее время тесно сотрудничает с Toyota, поэтому новинка получила экономичную силовую установку. Речь о гибриде на базе 1,2-литрового бензинового мотора с расходом топлива 2,8 л/100 км. Более мощный Suzuki Swift Sport получит гибрид с 129-сильным двигателем объемом 1,4 л. Также покупателям предложат базовые бензиновые варианты объемом 1 л (112 л.с.) и 1,2 л (91 л.с.).

В оснащении Suzuki Swift 4 поколения – камеры кругового обзора, новый комплекс систем безопасности, система предотвращения столкновений Dual Sensor Brake Support II, крупный монитор мультимедийной системы. Модель оценили примерно в 15 000 долларов в базовом исполнении.

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