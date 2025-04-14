Новый бюджетник Nissan удивил ценой и характеристиками. Фото

Nissan подготовил к выходу на рынок крупную доступную модель. Новый бюджетный седан получил удивительно низкую цену и достойные характеристики. В компании хотят сделать этот автомобиль очень популярным.

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Детали стали известны CarNewsChina. Сегмент EV начал сжиматься по всему миру, но в Китае этот сектор все еще чувствует себя уверенно. Рынок, подпитываемый местными производителями, которым оказалось намного легче создавать электрокары в сравнении с ДВС, готов принять еще одну модель.

Новый седан Nissan N7 2025 удивил своим форматом. Компания не стала в очередной раз создавать электрический кроссовер. Не смотря на то, что новинка основана на концепте Nissan Epoch, дизайн отошел достаточно далеко от первоначальной задумки.

По этой причине автомобиль трудно безошибочно идентифицировать именно как Nissan. Еще одна неожиданность – размеры. Крупный седан вытянулся на 4930 мм в длину при колесной базе в 2915 мм.

Электрический Nissan N7 получил два варианта мощностью 220 и 270 сил. Запас хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч превышает 600 км. Цена Nissan N7 – от 27 000 долларов. Главный соперник – новая Mazda EZ-6.

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