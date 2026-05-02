Новый бюджетник Lancia провалился на рынке, но удивил другим. Фото

Громкое возвращение Lancia не оправдало ожиданий производителя и пока выглядит как провал на рынке. Бюджетная модель испытывает трудности с привлечением покупателей, однако машина сумела удивить другими достижениями.

Lancia, которая ранее была известна как звезда ралли, вернулась в автомобильный спорт спустя 34 года. Как стало известно Carscoops, успехи компании привлекли внимание в Мировом чемпионате ралли WRC.

В зачете WRC2 Lancia Ypsilon одержала 13 побед в 20 этапах. Ожидалось, что для достижения подобных результатов понадобится больше времени.

На на рынке гражданских машин компания справляется не слишком хорошо. Медиа сообщали, что по итогам 2025 года Lancia реализовала около 11 700 автомобилей. Падение продаж составило 64%. Модель Lancia Ypsilon – на данный момент единственная машина производителя.

Интересно, что ранее Lancia сохраняла присутствие только на домашнем итальянском рынке и продавала больше машин. Теперь компания вернулась в Испанию, Бельгию, Люксембург, Нидерланды, Францию, Германию, но ситуация с продажами ухудшилась.

