Новый бюджетник Honda сделали намного круче. Фото

Новая модель Honda Super-One EV 2026 года – долгожданный бюджетник, который также известен под именем Honda Super-N. Автомобиль полностью рассекретили как стильный электрокар, а теперь сделали намного круче с помощью специальных деталей.

Про эту машину рассказывает Carscoops. Новая Honda Super-One уже успела выйти на рынок. И для машины подготовили набор аксессуаров от тюнинг-ателье Mugen. Внешность хэтчбека изменилась.

Тюнер разработал другие бамперы, боковые панели и задний диффузор. Внимание привлекают агрессивно расширенные колесные арки. Дополняют комплект доработок спойлер и стильные легкосплавные диски.

Мощность силовой установки не изменилась. В Европе модель появилась с названием Honda Super-N и предлагает 95 л.с. Это довольно высокий показатель для японского кей-кара.

Запас хода 3,59-метрового электромобиля Honda Super-N составляет 320 км в городском цикле или чуть более 200 км в комбинированном режиме. Цена Honda Super-N 2026 года – около 22 000 евро.

