Практичный бюджетник Dacia превратили в совсем другую машину. Фото

Дешевую практичную модель Dacia Dokker показали в сети с новым дизайном и превратили в совсем другую машину. Автомобиль для большой семьи визуально сделали намного современнее.

Для глобального рынка минивэн Dokker уже не производят – модель устарела, и в линейке ее в свое время заменил 7-местный универсал Dacia Jogger. Но на канале TALKWHEELS решили придумать новый Dacia Dokker 2026 года.

Это попытка пофантазировать на тему более современного автомобиля с хорошим оснащением. Но любительская работа не имеет отношения к Renault и Dacia.

Результат интересный, но в продажу уже отправился крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения. Эта модель выступает в роли современного автомобиля для семьи.

Цена Dacia Bigster – около 23 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это самая дорогая модель Dacia в истории.

