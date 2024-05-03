Новый автомобиль за 4000 долларов – это реально. Фото FAW Bestune Pony

Новый электромобиль FAW Bestune Pony представили официально. Бюджетную модель показали на фото в сети. Китайская машина удивила ценой в 4000 долларов за базовый вариант. Разумеется, много за эти деньги покупатели не получат.

О новинке сообщили на сайте Autohome. Несмотря на большой сегмент экстремально дешевых электромобилей в Китае, новый FAW Bestune Pony решил побороться за место в рейтинге продаж. Основные соперники – Chery QQ и Wuling HongGuang Mini EV.

Электрический FAW Bestune Pony 2024 года выглядит почти также, как любой другой представитель этого сегмента. Автомобиль получил множество декоративных элементов и похож на игрушку.

Цвета кузова представлены преимущественно пастельным оттенками и дополняются специфичными колесными дисками.

Электрокар оснащают мотором мощностью 27 л.с. и батарейным блоком емкостью 9,4 кВтч с запасом хода до 122 км. Если выбрать батарею на 13,9 кВтч, пробег увеличится до 170 км.

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