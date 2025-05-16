Новые недорогие модели Volkswagen теперь будут совсем другими

Volkswagen обещает линейку новых недорогих электромобилей, которые понравятся европейским покупателям. Но даже до премьеры первой такой модели планы производителя изменились – теперь машины будут другими.

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Подробности стали известны Carscoops. Электрические модели Volkswagen ID получат другие наименования. От индекса ID в компании решили отказаться. Это значит, что новые электрокары VW получат привычные и, возможно, знакомые названия.

Таким образом, в линейке могут появиться электрические VW Polo, Fox, Up. Также ранее стало известно, что новый VW ID.3 будет называться Volkswagen Golf к концу десятилетия. А первые результаты измененной стратегии мы увидим уже в 2026 году.

Новый Volkswagen ID.EVERY1 недавно рассекретили как реалистичный намек на следующую бюджетную модель. В первую очередь серийный автомобиль будет ориентирован на Европу. А в США, скорее всего, эта модель не появится.

Ожидается, что почти в таком же виде бюджетник Volkswagen ID.1 с привлекательной ценой 20 000 евро отправится в продажу к 2027 году. Но имя у доступного электрокара уже будет другим.

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