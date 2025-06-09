Новые недорогие модели Volkswagen построят на базе Rivian: что известно

Volkswagen всерьез настроен на разработку новых недорогих моделей для разных электрических сегментов. В этом поможет Rivian. Стало известно, что в качестве основы для разработки и строительства выступит SUV R2.

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В последнее время сотрудничество Volkswagen и Rivian привлекает много внимания. И компании станут еще ближе – благодаря этому недорогие модели электромобилей двух производителей станут еще популярнее. Детали стали известны InsideEVs.

Стало известно, что новый электрокар Rivian R2, который рассекретили не так давно, станет технической основой для всех новых электрокаров VW.

VW заинтересован наверстать упущенное на фоне более расторопных соперников в секторе EV. Rivian отлично подходит в качестве партнера, особенно с учетом уже достигнутых соглашений.

Ранее стало известно о совместном предприятии Volkswagen и Rivian стоимостью 5,8 млрд долларов. Производители готовят совместную архитектуру Scalable Systems Platform (SSP) для будущих моделей.

В первую очередь это основа для VW Golf 9 поколения. Ожидается, что новый Volkswagen e-Golf (так назывался электрический вариант Volkswagen Golf 7 поколения) придет на смену VW ID.3. Последуют и другие модели.

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