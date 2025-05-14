Новые недорогие кроссоверы VW сравнили лицом к лицу. Фото

Volkswagen известен своими недорогими, но практичными и надежными кроссоверами. Теперь в линейке производителя две похожие модели VW Tiguan и Tayron. Эти машины сравнили лицом к лицу и объяснили разницу между ними.

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Новые кроссоверы VW показали на канале Autogefühl. Длина кузова Volkswagen Tiguan 3 поколения составляет 4539 мм при колесной базе в 2680 мм, ширина – 1639 мм, а высота равна 1842 мм.

А модель Volkswagen Tayron заменила 7-местный вариант Tiguan Allspace. Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера (2791 мм) и длина кузова (4770 мм) вместе с удлиненной задней дверью предлагает практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи.

В целом у машин Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый Tayron получил знакомую внешность и похож на Tiguan. Но машины отличаются светотехникой и декором.

Силовые установки для двух моделей в зависимости от выбора обеспечат от 150 до 270 л.с. Доступны бензиновые, дизельные и гибридные исполнения.

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