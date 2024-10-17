Новые бюджетные кроссоверы сравнили в жестком испытании. Фото

Можно ли предположить, что бюджетник Dacia и кроссовер Jeep – соперники? Оказалось, если сравнить два автомобиля в жестком современном испытании, они продемонстрируют очень похожие результаты.

Видео дня

Об этом сообщает Motor1. Там обратили внимание на результаты краш-тестов Dacia Duster и Jeep Avenger. Это новые модели, которые уже вызвали большой интерес. При этом позиционирование у машин разное.

Новый кроссовер Jeep Avenger 2024 адресован стильным молодым покупателям. Бюджетник Dacia Duster 3 поколения – выбор спокойных и практичных покупателей. У машин разве что похожие размеры и оснащение. В вопросах безопасности тоже нашлось много общего.

Dacia Duster набрал 70% защиты для взрослых, 84% для детей, 60% для пешеходов и 57% для электронных ассистентов. Довольно средний результат, но и машина недорогая (около 19 000 евро).

Компактный Jeep Avenger справился похожим образом: 79% защиты для взрослых, 70% для детей, 59% для пешеходов и 53% для электронных ассистентов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят долгожданную недорогую модель Chevrolet.