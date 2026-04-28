Jeep вывел на рынок недорогого соперника Toyota RAV4. Фото

Новый Jeep Compass 2026 года появился на рынке как долгожданный соперник Toyota RAV4 и других популярных моделей сегмента. Теперь недорогой кроссовер знаменитого бренда появился в Украине.

Видео дня

Производитель официально раскрыл подробности про кроссовер Jeep Compass в Украине. Ранее состоялась мировая премьера, а к нам автомобиль привезли после старта продаж на европейском рынке.

Модель Jeep Compass стала совсем другим автомобилем. Теперь это кроссовер с геометричным дизайном в стиле внедорожника. Хотя эксплуатировать эту машину будут преимущественно в городских условиях.

Цена Jeep Compass 2026 года в Украине стартует с 1 553 800 гривен (около 30 000 евро). Модель на платформе новых Peugeot 3008, Opel Grandland и Citroen C5 Aircross пока предлагают как гибрид Jeep Compass e-Hybrid с силовой установкой на 145 л.с.

На других рынках есть более мощные исполнения и даже электромобиль Jeep Compass с отдачей 375 сил и запасом хода 650 км.

