Новую удешевленную модель Audi показали в популярном формате. Фото

Новую модель AUDI E5 Sportback 2026 года полностью рассекретили. Фактически, это удешевленный автомобиль премиального сегмента, который будет доступнее других моделей бренда. Электрокар показали в самом популярном формате.

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Машину выполнили в стиле седана на канале Digimods DESIGN. Известно, что седаны намного популярнее универсалов. И в случае E5 Sportback такой кузов смотрится органично. Возможно, производитель подготовит похожий вариант, ведь в будущем предложат еще несколько автомобилей.

Новинку выполнили в стиле AUDI E concept. Этот длинный 5-метровый универсал, который демонстрирует довольно нейтральный дизайн. В основе использовали платформу ADP, разработанную совместно с SAIC.

Покупателям предложат несколько электрических силовых установок мощностью 295, 402, 570 и 776 л.с. Максимальный запас хода AUDI E5 Sportback превышает 700 км (по оптимистичному китайскому сертификату).

Электрокары новообразованного бренда AUDI будут в среднем дешевле других моделей Audi, которые позиционируются как премиальные. Позже появится точная информация о ценах.

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