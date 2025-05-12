Популярную бюджетную модель Renault показали в подробностях. Фото

Новый недорогой электрокар Renault 5 E-Tech EV уже вышел на рынок и сразу стал очень популярным. Долгожданная бюджетная модель в ретро-стиле привлекла внимание не только низкой ценой, но и стильной внешностью, которую можно изучить на официальных фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, цена Renault 5 E-Tech стартует с 24 000 евро. При этом в некоторых странах есть бонус в размере 4000 евро, и стоимость снижается до 20 000 евро.

Это на данный момент средняя модификация в линейке мощностью 120 л.с. с батарейным блоком емкостью 40 кВтч и запасом хода 312 км. Топовый вариант (150 сил и 410 км) оценили в 29 500 евро (25 500 евро с учетом бонуса).

Дизайн модели Renault 5 E-Tech electric в ретро-стиле продолжает стилистику концепта 2021 года, который намекал на серийный автомобиль. Новый электрокар сделали похожим на бюджетный хэтчбек Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год.

Интересно, что позже предложат удешевленный вариант с 40 кВтч и запасом хода 300 км мощностью 95 сил. Это будет самый дешевый Renault 5 E-Tech.

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