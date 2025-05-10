Новая Toyota RAV4 или конкуренты: с кем будет соперничать недорогой кроссовер
Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 6 поколения почти готов к премьере. Скоро состоится дебют потенциального бестселлера, и машине придется вновь соперничать с наиболее успешными моделями популярного сегмента.
OBOZ.UA рассказывает о главных конкурентах Toyota RAV4 2026 модельного года. Это недорогие и практичные кроссоверы с современным оснащением. И они очень нравятся покупателям.
Kia Sportage
Корейский кроссовер Kia Sportage привлекает внимание низкой ценой, технологичным оборудованием и надежностью. Недавно автомобиль претерпел небольшую модернизацию.
Mazda CX-5
Модель Mazda CX-5 из Японии готовится к смене поколений – тестовые прототипы уже видели на дорогах. Рыночные позиции автомобиля очень сильны, и все ждут преемника.
Jeep Compass
Новый Jeep Compass 3 поколения рассекретили совсем недавно. Это долгожданный автомобиль, который не разочаровал своим стильным дизайном. У этой машины есть потенциал стать очень популярной.
Citroen C5 Aircross
Еще одна новинка – Citroen C5 Aircross на платформе Jeep Compass. Французский кроссовер получил эффектную внешность (разумеется) и увеличенные габариты для улучшенной практичности.
VW Tiguan
Новый VW Tiguan 3 поколения уже дебютировал на рынке. Модернизация автомобиля прошла спокойно – именно такое постоянство покупатели ценят в популярном немецком кроссовере.
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