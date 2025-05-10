Новая Toyota RAV4 или конкуренты: с кем будет соперничать недорогой кроссовер

Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 6 поколения почти готов к премьере. Скоро состоится дебют потенциального бестселлера, и машине придется вновь соперничать с наиболее успешными моделями популярного сегмента.

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OBOZ.UA рассказывает о главных конкурентах Toyota RAV4 2026 модельного года. Это недорогие и практичные кроссоверы с современным оснащением. И они очень нравятся покупателям.

Kia Sportage

Корейский кроссовер Kia Sportage привлекает внимание низкой ценой, технологичным оборудованием и надежностью. Недавно автомобиль претерпел небольшую модернизацию.

Mazda CX-5

Модель Mazda CX-5 из Японии готовится к смене поколений – тестовые прототипы уже видели на дорогах. Рыночные позиции автомобиля очень сильны, и все ждут преемника.

Jeep Compass

Новый Jeep Compass 3 поколения рассекретили совсем недавно. Это долгожданный автомобиль, который не разочаровал своим стильным дизайном. У этой машины есть потенциал стать очень популярной.

Citroen C5 Aircross

Еще одна новинка – Citroen C5 Aircross на платформе Jeep Compass. Французский кроссовер получил эффектную внешность (разумеется) и увеличенные габариты для улучшенной практичности.

VW Tiguan

Новый VW Tiguan 3 поколения уже дебютировал на рынке. Модернизация автомобиля прошла спокойно – именно такое постоянство покупатели ценят в популярном немецком кроссовере.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про еще один недорогой кроссовер Toyota.