Новую недорогую Toyota Camry XV80 показали на свежих фото

Новая Toyota Camry 2024 года представлена официально как один из недорогих седанов бизнес-класса с довольно эффектным дизайном. Знаменитую японскую модель вдобавок предлагают с экономичными силовыми установками.

OBOZ.UA напоминает, что производитель уже объявил цены Toyota Camry XV80. В США за новую модель будут просить минимум 29 495 долларов. Это все равно довольно привлекательно, но примерно на две тысячи больше, чем стоила Toyota Camry XV70.

Но еще раньше объявили цену Toyota Camry XV80 для Китайского рынка – 23 900 долларов. Традиционно, в КНР машины всегда дешевле из-за низкой стоимости труда, качества материалов и оснащения.

Toyota Camry в 2024 году претерпела очень глубокую модернизацию. На предшественника автомобиль не похож. Здесь появилась новая передняя часть с фарами в стиле Prius, а задние фонари напоминают Lexus.

Для глобального рынка модель дебютировала в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового мотора. В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией – 235 л.с.

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