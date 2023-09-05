Новую недорогую модель Skoda показали на официальных фото

Skoda Superb – один из недорогих представителей своего сегмента. Чешский производитель показал модель нового поколения на официальных фото. Но премьеру еще придется подождать.

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Детали сообщили на официальном сайте компании. Несмотря на то, что новую машину показали на фото, автомобиль все еще демонстрируют в камуфляжной пленке, чтобы не раскрывать все детали дизайна.

Но сразу можно отметить, что перед нами крупный автомобиль. Вдобавок лифтбек Skoda Superb прибавил в размерах. Длина кузова равна 4912 мм при колесной базе 2841 мм, ширина – 1834 мм, высота – 1481 мм.

Двигатели Skoda Superb 2024 модельного года:

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

дизель 2 л (193 л.с.);

плагин-гибрид (204 л.с.);

плагин-гибрид (272 л.с.).

Премьера новой Skoda Superb 2024 ожидается в ноябре 2023-го.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, уже представлен ближайший родственник Superb – новый VW Passat.