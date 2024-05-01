Новую модель на базе недорогих Golf и Octavia показали в деталях. Фото

Обновленная модель Cupra Leon от компании SEAT представлена для 2024 года. Машину показали на свежих фото. Автомобиль технически основан на недорогих VW Golf и Skoda Octavia.

OBOZ.UA напоминает, что после модернизации в целом кузов остался без изменений. Новый Cupra Leon 2024 года сохранил силуэт и обтекаемые линии. Сходство с родственным SEAT Leon тоже осталось.

Основные изменения сосредоточили в передней части. Здесь появились новые фары с эффектными интегрированными элементами дневных ходовых огней, новая решетка и воздухозаборники в измененном бампере.

Задний бампер также заменили, обновили графику фонарей. Появились новые колесные диски и свежая палитра цветов кузова. В салоне изменилась отделка, появилось новое оснащение и актуальная модификация мультимедийной системы.

Моторы Cupra Leon 2024 сохранили разнообразие. Модель предлагают с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой. Покупателям доступен диапазон 150-333 л.с. в зависимости от выбранной модификации.

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