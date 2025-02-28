Новую модель Audi на базе недорогого кроссовера VW показали в сети

Новый кроссовер Audi Q3 следующего поколения опять построят на базе недорогого кроссовера VW Tiguan. Машину готовят к премьере, но до того автомобиль показали в сети с ярким современным дизайном.

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Новая Audi Q3 станет самым дешевым кроссовером немецкого премиального бренда после прекращения производства модели Q2. На канале Digimods DESIGN показали, как может выглядеть автомобиль.

Новый Audi Q3 2026 модельного года уже выехал на тесты, в ходе которых машину неоднократно ловили на фото. И о внешности автомобиля уже много информации.

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее – крупные блоки фар, а выше установлены отдельные ДХО. В бампере заметен широкий воздухозаборник.

Кроссовер Audi Q3 2026 модельного года получит бензиновые и дизельные двигатели, которые будут соответствовать современным экологическим стандартам. Появится в линейке и плагин-гибрид, батарею которого можно подзаряжать от внешней сети.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Kia показала новый бюджетный кроссовер.