Новую модель AUDI более доступного сегмента показали официально в деталях

Новую модель AUDI E5 Sportback 2026 года подготовили для более доступного сегмента, где в дальнейшем производитель предложит еще несколько автомобилей. Электрокар показали на официальных фото в деталях.

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OBOZ.UA напоминает, что для этого выделили отдельный бренд AUDI. С названием идентично оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец.

Производитель новое название объясняет как желанием продемонстрировать влияние ДНК Audi, так и привнести новизну, которую отражает специально созданный бренд.

Новинку выполнили в стиле AUDI E concept. Этот длинный 5-метровый универсал, который демонстрирует довольно нейтральный дизайн. В основе использовали платформу ADP, разработанную совместно с SAIC.

Покупателям предложат несколько электрических силовых установок мощностью 295, 402, 570 и 776 л.с. Максимальный запас хода AUDI E5 Sportback превышает 700 км (по оптимистичному китайскому сертификату). Электрокары новообразованного бренда AUDI будут в среднем дешевле других моделей Audi, которые позиционируются как премиальные. Позже появится точная информация о ценах.

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