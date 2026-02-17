Новую бюджетную модель Renault показали в самом практичном виде

Бюджетная модель Renault Clio уже порадовала покупателей своим появлением в новом поколении. Этот популярный автомобиль показали в самом практичном виде в сети.

Видео дня

Дизайнер X-Tomi Design подготовил свой вариант универсала Renault Clio Grandtour. Такой автомобиль могли бы добавить в линейку как самый практичный и вместительный вариант.

Автомобиль сменил поколение для 2026 года и уже отправился в продажу. Бюджетник Renault Clio теперь выглядит по-другому. На смену плавным линиям пришли элементы геометрических форм, узкая светотехника и смелый декор.

Новый Renault Clio немного увеличился в размерах. Теперь длина кузова составляет 4116 мм при колесной базе 2591 мм. Это позволило обустроить более просторный салон. Объем багажника Renault Clio – 391 л.

Новый Renault Clio 6-го поколения в топовом исполнении будет предлагаться с гибридной силовой установкой мощностью 160 л.с. Расход топлива Renault Clio E-Tech 2026 года заявлен на уровне 3,9 л/100 км.

Базовый хэтчбек получил 1,2-литровый бензиновый двигатель на 115 сил. Дизельные варианты больше не предлагаются. Но появился новый 120-сильный Renault Clio Eco-G на сжиженном углеводородном газе. Цена Renault Clio 2026 – от 19 900 евро.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый кроссовер VW.