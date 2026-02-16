Мощный вариант недорогого кроссовера VW показали вживую

Новый кроссовер VW T-Roc дебютировал как преемник популярной недорогой модели. Линейку машины 2 поколения вновь возглавит самый мощный вариант. Этот автомобиль показали вживую до премьеры.

Carscoops показывает прототип нового Volkswagen T-Roc R 2026 года, который выехал на дороги для тестирования. Внешность автомобиля не старались скрывать полностью, однако на данный момент трудно разобрать дизайн бамперов. Но очевидно, что спортивный кроссовер получит увеличенные воздухозаборники и особые колесные диски.

Ожидается полный привод 4Motion и мощный 2-литровый мотор на 328 л.с. в составе системы mild-hybrid. Дебют модели VW T-Roc R – весной 2026 года.

На кроссовер Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. T-Roc опять станет очень популярным автомобилем у европейских покупателей. Предшественник разошелся тиражом в 2 миллиона экземпляров.

В моторной гамме базовой модификации предложат бензиновые и гибридные силовые установки. Сперва у покупателей будет выбор из вариантов на 114 и 148 л.с. на базе 1,5-литрового ДВС.

