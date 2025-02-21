Новую бюджетную модель Chevrolet 2025 года показали до премьеры. Фото

Знаменитая модель Chevrolet Bolt – бюджетный автомобиль сегмента электрокаров. К премьере готовят машину 3 поколения, но пока держат в секрете. Тем не менее, возможный дизайн показали в сети.

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Электрический Chevrolet Bolt 2026 модельного года – долгожданный бюджетник, который рассекретят до конца 2025 года. Автомобиль получит новый дизайн и современное оснащение. Машину показывает TALKWHEELSPRO.

Новый Chevrolet Bolt опять постарается переманить потенциальных покупателей Nissan Leaf. Ожидалось, что производитель предложит только кроссовер Chevrolet Bolt EUV. Но уже стало известно, что имя Bolt будет представлено несколькими разными машинами.

Доступный электромобиль Chevrolet 3 поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов. Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Chevrolet Bolt. Но цену этой машины пока не называли.

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