Нового соперника Duster от Skoda показали с ярким дизайном
Популярный кроссовер Skoda Karoq настолько популярен, что даже частично отбирает покупателей у Renault Duster. А к радости фанатов компания намекнула на преемника недорогой модели.
В сети подготовили новый автомобиль с эффектным дизайном. На канале TALKWHEELS показали свой проект – это своеобразный взгляд на потенциальную новинку. Но к настоящему автомобилю машина отношения не имеет.
Недавно медиа сообщали о том, что в руководстве компании уже выразили интерес к разработке следующей машины. Подробностей об автомобиле пока не раскрывают, но, скорее всего, постепенно начнут сообщать информацию.
На фото в сети ранее показывали загадочный прототип Skoda Karoq со спортивной выхлопной системой и особыми колесными дисками. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.
Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу. Или в компании как раз тестируют Skoda Karoq 2 поколения, а яркие детали – просто элементы маскировки. Для серийного кроссовера ожидается линейка гибридных силовых установок.
OBOZ.UA уже показывал кроссовер Toyota – еще одна долгожданная новинка.