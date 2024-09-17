Нового соперника Duster от Fiat показали со стильным дизайном

Новый недорогой кроссовер Fiat будет соперничать со знаменитым бюджетником Renault Duster. Итальянский производитель готовит масштабное наступление на сегмент доступным автомобилей сразу с несколькими новинками.

Видео дня

После нового Fiat Grande Panda 2025 модельного года, который представили в честь 125-летия итальянского автопроизводителя, премьеры не заканчиваются. Художник avarvarii показал возможный стильный дизайн модели, которую назвал Fiat Panda Fastback.

Производитель готовит как минимум две модели. Их ранее показали на первом тизере, однако автомобили стараются держать в секрете. Хотя о новых моделях кое-что известно.

Их разработали на платформах и агрегатах Peugeot, Opel и Citroen. Это позволило ускорить разработку и снизить цены машин. Первый кроссовер – новый Fiat Multipla. Это практичный бюджетный кроссовер с легендарным именем.

Ранее модель Multipla была компактным минивэном. Теперь станет кроссовером – автомобили подобного формата сегодня намного популярнее. Интерьер разместит до 7 человек. Вторая машина – компактный купеобразный кроссовер, который ориентирован на молодую аудиторию.

OBOZ.UA уже показывал знаменитую модель VW с необычным дизайном.