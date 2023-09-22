Нового недорогого соперника Toyota RAV4 от Nissan показали на первых фото

Кроссовер Nissan Rogue, который нам известен под именем X-Trail, показали с новым дизайном на фото. Один из самых сильных соперников Toyota RAV4 прошел модернизацию, но еще не представлен официально.

Изображения оказались в распоряжении Motor1. На них – традиционно оклеенный камуфляжной пленкой предсерийный прототип, который проходит ходовые испытания. Под маскировкой – новый Nissan Rogue 2024 модельного года.

Японский кроссовер снаружи претерпел мягкую модернизацию. Даже несмотря на наличие отвлекающей внимание пленки, количество ее несущественное. И почти все изменения мы хорошо видим.

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Спереди немного доработали бампер. Изменили рисунок решетки, форма которой, судя по всему, осталась прежней. Сзади появился другой бампер.

Ожидается, что в салоне Nissan Rogue 2024 появится увеличенный монитор мультимедийной системы, а количество физических переключателей снизится. В США модель предлагают с бензиновым двигателем мощностью 201 л.с. С технической точки зрения изменений произойти не должно. Информация о европейском X-Trail 2024 модельного года появится позже.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новой Toyota RAV4 для 2024 модельного года.