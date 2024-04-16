Нового дешевого соперника Рено Дастер от Kia показали официально

Новый кроссовер Kia Sonet 2024 модельного года показали официально. Дешевый автомобиль, который оказался намного дешевле Рено Дастер, скоро отправится в продажу с низкой ценой.

Изображения показали на сайте ITHome. Новый Kia Sonet 2024 модельного года выполнили в актуальном корпоративном стиле бренда, который в том числе распространяется на бюджетные модели.

Спереди установили фары сложной геометрической формы со "столбами" дневных ходовых огней, фирменную решетку и бампер с крупным воздухозаборником и серебристым декором. Сзади – новые фонари.

Длина кузова составляет 4110 мм при колесной базе в 2500 мм, ширина – 1790 мм, а высота равна 1625 мм.

В списке оснащения Kia Sonet 2024 после обновления появились кондиционер, 6 подушек безопасности, система стабилизации, панорамная крыша, электропривод водительского кресла, вентиляция сидений, аудиосистема Bose, камеры кругового обзора, системы автоматического торможения и контроля разметки.

Переднеприводный кроссовер Kia получит моторы объемом от 1 до 1,5 л мощностью 83-120 л.с. Цена Kia Sonet – от 10 000 долларов.

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