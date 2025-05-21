Недорогой кроссовер Opel получил самую мощную силовую установку. Фото

Недорогая модель Opel Mokka пользуется успехом в сегменте компактных кроссоверов. Покупатели признали машину благодаря дизайну и цене. Теперь автомобиль стал еще привлекательнее и получил самую мощную силовую установку.

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Про новый Opel Mokka GSE Rally сообщили на сайте производителя. Это гоночный электрический кроссовер, который подготовили для состязаний. Мощность силовой установки составляет 280 л.с.

Однако этот автомобиль также является тизером спортивного кроссовера Opel Mokka GSE 2026 модельного года, который возглавит линейку и отправится в свободную продажу. Топовое исполнение подготовят на базе электрической модификации. Ожидается, что мощность силовой установки превысит 250 л.с.

Недавно автомобиль рассекретили после модернизации, а теперь готовят премьеру модели в топовом исполнении. После обновления Opel Mokka 2025 сохранил знакомую внешность. Основные изменения сосредоточили в аккуратно обновленных бамперах и светотехнике. Если не сравнивать с дорестайлинговым кроссовером, то изменения трудно заметить. Вариант GSE получит новые цвета кузова и уникальные колесные диски.

Стандартный электромобиль Opel Mokka Electric выдает мощность 156 сил и предлагает запас хода 400 км. Цена Opel Mokka – около 27 000 евро за базовую модификацию. А Mokka GSE будет дороже.

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