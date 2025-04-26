Дешевле Дастера: бюджетный электрокар Slate Auto показали на фото

Новый бюджетный электрокар Slate Truck EV 2026 модельного года рассекретили официально и показали на фото в подробностях. Довольно стильный и практичный пикап из США оказался дешевле Рено Дастер.

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OBOZ.UA напоминает, что новый американский бюджетник позиционируется в СМИ непосредственно как электромобиль Джеффа Безоса. Хотя, на самом деле, американский миллиардер из Amazon является крупным инвестором.

Компания Slate Auto из США официально показала свой дешевый электрический пикап Slate Truck. Простой геометричный силуэт, прямые линии и круглые фары – все те модные штуки, которые мы так любим сегодня. Известно, что в кабине есть два кресла, а позади – длинный грузовой отсек.

Спецификация пикапа Slate Truck EV оказалась максимально простой, чтобы удешевить производство. Однако в компании подготовят широкую линейку аксессуаров, включая кожух для грузового отсека и комплект установки дополнительных кресел. Таким образом машину можно превратить в полностью закрытый SUV для пятерых человек.

Единственный электромотор выдает 201 л.с. Запас хода Slate Truck – 240 и 380 км в зависимости от размера батарейного блока (52 и 84 кВтч). Цена Slate Truck менее 20 000 долларов стала возможной в том числе благодаря федеральным скидкам. В продаже ожидается в 2026 году.

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