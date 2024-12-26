Новая Toyota RAV4 удивила своим дизайном. Фото

Новая Toyota RAV4 Dark Side 2025 года – особый вариант популярного недорого кроссовера. Машина удивила своим дизайном. Производитель существенно переработал облик модели, чтобы привлечь много внимания.

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Об автомобиле стало известно Carscoops. Живой дебют кроссовера Toyota RAV4 Dark Side состоится в январе 2025 года в рамках Автошоу в Токио. Машину покажут публике вместе с другими проектами компании.

Модель Toyota RAV4 Dark Side отличается таинственностью и футуристичностью. Именно это о машине и говорит производитель. Значит, раскрывать секреты пока не намерены. Но видим измененный стайлинг с расширенными арками, новыми бамперами и особыми колесами.

Тем временем Toyota RAV4 готовится к смене поколений. Популярный автомобиль после серьезной модернизации сейчас проходит испытания.

До сих пор не было точно известно, какую машину готовит производитель, – полностью новую Toyota RAV4 6 поколения или рестайлинг актуальной модели. Теперь очевидно, что кроссовер действительно совсем другой.

Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

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