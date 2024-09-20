Новая Toyota Land Cruiser FJ: что известно о недорогом внедорожнике

Новая Toyota Land Cruiser 250, которая пришла на смену Prado, показала новый стиль для внедорожников компании. С подобной внешностью готовят еще один внедорожник – Toyota Land Cruiser FJ. О недорогой модели уже кое-что известно.

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Автомобиль готовят к премьере, которая состоится до конца 2024 года. Эту машину ждут давно. Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. Motor1 сообщает, что в линейке Toyota Land Cruiser FJ может появиться интересная силовая установка.

Речь о гибридном варианте на базе дизельного мотора. Такую спецификацию уже анонсировали для пикапа Toyota Hilux. В основе – 2,8-литровый двигатель. Отдача составляет 204 л.с. Но этот вариант окажется не единственным.

Инсайдеры сообщают, что новый автомобиль также получит 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 166 л.с. Не исключается появление полностью электрического внедорожника, однако никаких данных об этом пока нет.

Ожидается, что маленький Toyota Land Cruiser отправится на рынок в 2025 году. Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Цена Toyota Land Cruiser FJ – около 30 000 долларов за базовый вариант, что сравнимо с RAV4.

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