Самый дешевый кроссовер Tesla опять показали до премьеры

Самый дешевый кроссовер Tesla покупатели ожидают вскоре увидеть после модернизации. О новом дизайне Tesla Model Y разговоры идут все чаще, а пока электрокар опять показали до премьеры в сети.

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Официально производитель ничего не подтверждал. А Илон Маск даже говорил, что в ближайшее время такую машину ждать не стоит. Как всегда, в его словах легко усомниться – вот очередное доказательство. Новую Tesla Model Y 2025 модельного года показали в X (ранее Twitter).

Электрический кроссовер сегодня известен под именем Tesla Model Y Juniper. Это название прототипа. Дизайн от нас пока скрывают с помощью темных чехлов на кузове.

Скорее всего, новинка получит те же изменения, что мы увидели у новой Tesla Model 3 2024 года. В дизайне компактного электрического седана после рестайлинга появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме бумеранга.

Максимальный запас хода Tesla Model 3 Long Range составляет 629 км. С дисками на 18 дюймов запас хода увеличивается до 678 км. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода. По всей видимости, похожую программу изменений можно ожидать и для кроссовера.

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