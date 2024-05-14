Новая Skoda Octavia удивила ценой в Украине. Фото и комплектации

Новая Skoda Octavia А8 выходит на украинский рынок. Автомобиль приятно удивил ценой, которая фактически не выше европейской. Модель 2024 года уже представили официально после рестайлинга.

Информация о ценах Skoda Octavia 2024 в Украине появилась на официальном сайте чешского бренда. Минимальная цена Skoda Octavia – 1 073 741 грн. Это соответствует 25 000 евро, которые за машину просят в Европе.

Стандартную комплектацию расширили за счет цифрового щитка приборов и интеллектуального ассистента мультимедийной системы. Модель давно доросла до размеров VW Passat, а с новым дизайном обрела более строгую и стильную внешность. В ходе рестайлинга изменили оформление фар, увеличили решетку, заменили бампер.

Сзади изменений меньше – производитель модернизировал фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре модели появились новые цвета кузова и другие колесные диски.

В салоне Skoda Octavia 2024 установили увеличенный до 13 дюймов монитор мультимедийной системы.

Моторы Skoda Octavia 2024 года в Украине:

бензин 1,4 л (150 л.с.);

бензин 1,5 л (150 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.).

Универсал Skoda Octavia Combi 2024 оценили минимум в 1 114 006 грн. Самые дорогие исполнения – комплектация Sportline за 1 454 024 грн (лифтбек) и 1 489 409 грн (универсал).

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