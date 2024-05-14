Peugeot и Citroen готовят новые бюджетные автомобили. Фото

Бюджетные электромобили Leapmotor начнут продавать в Европе. Их выход на рынок готовят совместными усилиями Peugeot, Citroen и Fiat под крылом концерна Stellantis, который является партнером китайского автопроизводителя.

Детали сообщили на сайте концерна. Сперва электрокар Leapmotor T03 будут продавать на европейском рынке. Со временем его могут начать производить в Польше на заводе Fiat.

Нельзя сказать, что машина напрямую копирует конкретный автомобиль, но здесь в традициях китайского автопрома достаточно отсылок к известным моделям. Например, в профиль новинка напоминает Smart forfour, а спереди похожа на Fiat 500.

Электрокар получился компактный. Длина кузова равна 3620 мм при колесной базе в 2400 мм, ширина – 1652 мм, а высота составляет 1577 мм. Объем багажника – 210 л, а если сложить задние кресла – 508 л.

Запас хода, по официальной информации, стремится к 280 км. Цена Leapmotor T03 на домашнем рынке – 9000 долларов. В Европе машина станет дороже – около 20 000 евро. Следующая модель – кроссовер Leapmotor C10. В Китае за него просят 18 000 долларов. Значит, европейская цена приблизится к 27-37 тысячам евро.

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