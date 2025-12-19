Новая практичная модель Kia удивила своей ценой. Фото

Новый бюджетник Kia K4 2026 модельного года получился практичным автомобилем благодаря кузову хэтчбек, который присоединился к седану. Машина с удивительно низкой ценой готова к выходу на рынок.

Про новую новую Kia K4 рассказывает Motor1. Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. А хэтчбек заменил Kia Ceed. В дизайне мы видим несколько очень интересных элементов яркой внешности.

Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши.

Бюджетник Kia K4 5DR на рынке встретит много соперников: Skoda Octavia, VW Golf, Toyota Corolla, Honda Civic, Renault Megane, Peugeot 308.

В линейке есть бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Со своей ценой Kia K4 2026 от $26 000 за базовый вариант занял выгодное положение в сегменте.

