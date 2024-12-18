Новая недорогая модель Honda стала ближе к покупателям. Фото и подробности

Стильную модель Honda Prelude вернут в производство как недорогую машину спортивного сегмента. Новый автомобиль еще не поступил в продажу, но приблизился к покупателям на фоне очередных подробностей.

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Как стало известно Motor1, новая Honda Prelude появится в продаже в конце 2025 года как автомобиль 2026 модельного года. Сообщалось, что купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic мощностью более 200 л.с. Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации.

Ранее концепт-предвестник Honda Prelude показали официально. Элегантное спортивное купе походило на готовый к производству автомобиль. Ожидается, что в 2025 году новинка отправится на конвейер почти без изменений.

Интересно, что на базе привычного в гибридных системах вариатора, производитель разработает имитацию МКПП.

Более 20 лет назад эту машину убрали из линейки. Фанаты бренда по всему миру ждут возвращения стильного автомобиля.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, Mazda готовит к премьере новое поколение своего популярного кроссовера.