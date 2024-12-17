Mazda готовит нового соперника Toyota RAV4: каким он будет

Новый кроссовер Mazda CX-5 составит конкуренцию Toyota RAV4 в сегменте популярных и недорогих компактных кроссоверов. Машина будет современнее предшественника и получит яркий дизайн с премиальным налетом.

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Автопроизводитель ранее официально уже анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Работы над автомобилем ведутся. А в TALK WHEELS показали, как новая машина может выглядеть.

Несмотря на то, что автор решил использовать стилистику актуальной модели Mazda CX-5 2 поколения, долгожданный преемник получится другим. Возможно, в дизайне появятся отсылки к концепту Mazda Arata, который показали недавно.

Новая Mazda CX-5 2026 модельного года получит гибридную систему. В компании акцентировали внимание на агрегатах собственной разработки. Впрочем, информация о гибридной силовой установке от Toyota тоже есть, ведь у двух компаний есть техническое партнерство. Кроме того, стандартные бензиновые варианты для базовых модификаций тоже ожидаются.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Премьера автомобиля ожидается в 2025 году.

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