Новая недорогая модель Dodge может разочаровать фанатов. Фото

Новый Dodge Charger 2025 модельного года является долгожданным недорогим автомобилем для фанатов бренда. Но они могут оказаться разочарованными оснащением модели.

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Электрический Dodge Charger Daytona отправится в продажу в начале 2025 года. Машина получила несколько полноприводных вариантов на 496 и 670 л.с. Запас хода – от 418 до 510 км в зависимости от исполнения. Но, как сообщает Carscoops, особое внимание приковано к бензиновому Dodge Charger Sixpack и его оснащению.

Для тех, кто привык полностью контролировать процесс управления автомобилем, новость может оказаться не самой приятной. Судя по всему, механическая КПП новому Dodge Charger не достанется. Маслкар будут оснащать 8-ступенчатой автоматической коробкой ZF 880RE.

Также маслкар с ДВС получит не классический V8, а рядный 6-цилиндровый мотор объемом 3 л в вариантах форсировки на 420 и 550 сил. Новый Dodge Charger 2025 года будет доступен в кузовах купе и седан.

Ранее появлялась информация, что бензиновый Dodge Charger Sixpack появится ближе к концу 2025 года. Однако машину выведут на рынок раньше из-за замедления спроса на электромобили.

Цена Dodge Charger пока неизвестна. Ожидается, что базовый бензиновый маслкар будет стоить около 35-40 тысяч долларов, в то время как за электрокар просят минимум 59 000 долларов.

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