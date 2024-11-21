Новая недорогая модель Dodge может разочаровать фанатов. Фото
Новый Dodge Charger 2025 модельного года является долгожданным недорогим автомобилем для фанатов бренда. Но они могут оказаться разочарованными оснащением модели.
Электрический Dodge Charger Daytona отправится в продажу в начале 2025 года. Машина получила несколько полноприводных вариантов на 496 и 670 л.с. Запас хода – от 418 до 510 км в зависимости от исполнения. Но, как сообщает Carscoops, особое внимание приковано к бензиновому Dodge Charger Sixpack и его оснащению.
Для тех, кто привык полностью контролировать процесс управления автомобилем, новость может оказаться не самой приятной. Судя по всему, механическая КПП новому Dodge Charger не достанется. Маслкар будут оснащать 8-ступенчатой автоматической коробкой ZF 880RE.
Также маслкар с ДВС получит не классический V8, а рядный 6-цилиндровый мотор объемом 3 л в вариантах форсировки на 420 и 550 сил. Новый Dodge Charger 2025 года будет доступен в кузовах купе и седан.
Ранее появлялась информация, что бензиновый Dodge Charger Sixpack появится ближе к концу 2025 года. Однако машину выведут на рынок раньше из-за замедления спроса на электромобили.
Цена Dodge Charger пока неизвестна. Ожидается, что базовый бензиновый маслкар будет стоить около 35-40 тысяч долларов, в то время как за электрокар просят минимум 59 000 долларов.
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