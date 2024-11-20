Renault отправила в продажу долгожданную недорогую модель. Фото и цена

Долгожданный недорогой электрокар Renault 5 E-Tech EV 2024 года отправили в продажу. Модель порадовала стильным дизайном в ретро-стиле и приятной ценой.

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Подробности стали известны Motor1. Появилась цена Renault 5 E-Tech для британского рынка – от 22 995 фунтов стерлингов или чуть более 27 000 евро. Отличное предложение, действительно бюджетный автомобиль электрического сегмента.

Дизайн модели Renault 5 E-Tech electric в ретро-стиле продолжает стилистику концепта 2021 года, который намекал на серийный автомобиль. Новый электрокар сделали похожим на бюджетный хэтчбек Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год.

Новая бюджетная модель Renault сперва получит несколько силовых установок мощностью 120 и 150 сил. Ориентировочный запас хода – 400 км от батарейного блока емкостью 52 кВтч. Сообщалось, что позже предложат удешевленный вариант с 40 кВтч и запасом на 300 км мощностью 95 сил.

Новый Renault 5 E-Tech electric ранее вызвал ажиотаж на рынке во время приема предзаказов. Покупателей заинтересовала современность модели и ее низкая цена. Электрокар собрал 50 000 заявок за первые дни.

OBOZ.UA уже рассказывал про модели Renault следующего поколения, которые постараются сделать дешевыми.