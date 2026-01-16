Новая модель Honda на базе Civic получила самую низкую цену. Фото

Долгожданная модель Honda Prelude 2026 года с выходом на рынок удивила всех высокими спекулятивными прайсами. Хотя автомобиль позиционируется как недорогой спорткар. Наконец-то купе на базе Honda Civic получило самую низкую цену за время наблюдений в США.

В Carscoops следят за ценами Honda Prelude и рассказывают про рекорды жадности дилеров. Однако специалистам удалось найти в продаже японский автомобиль, который оказался даже дешевле рекомендованной розничной цены.

Дилер в Калифорнии выставил новую Honda Prelude за 41 465 долларов. Это самый привлекательный прайс на фоне продаж автомобиля со спекулятивными наценками. И это ниже, чем заявляет производитель (43 850 долларов за машину в конкретной спецификации).

У другого продавца недавно цена Honda Prelude почти достигла 69 000 долларов. Такой прайс установил дилер в штате Вирджиния, США. Затем продавец сделал "скидку" в 10 тысяч – за машину просили "лишь" $59 000.

При этом официальная максимальная цена Honda Prelude 2026 с полным оснащением – около 51 000 долларов. А базовый прайс и вовсе стартует с $42 000.

Уже отмечалось, что в среднем модель Honda Prelude дилеры продают на $10 000 дороже в сравнении с заводской ценой. Американские дилеры практикуют наценки, большую часть которых оправдывают "рыночными корректировками". Это расплывчатая формулировка, которая отражает дополнительную прибыль продавца.

