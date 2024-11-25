Новая Kia невысокого ценового сегмента почти готова к премьере. Фото

Новая модель Kia EV4 2026 модельного года займет достойное место в невысоком ценовом сегменте. Автомобиль предложит современное оснащение и яркий дизайн по привлекательной цене. Машина почти готова к премьере.

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Производитель все еще держит новинку в секрете. Автомобиль размером с VW Golf показали в сети. Об этом сообщает Motor1.

Недорогой электрокар опять выехал на дороги для ходовых испытаний. На улице уже появлялись разные варианты – в кузове седан и хэтчбек. Прототипы в маскировочном камуфляже своим дизайном соответствуют концепту EV4.

Kia EV4 ранее показывали в качестве предсерийного прототипа. Несмотря на то, что машину тестируют с закамуфлированным кузовом, дизайн модели не является секретом. Электрокар выглядит очень динамично и приземисто.

В движение новый электрокар Kia EV4 будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте. В продаже – с 2025 года по ориентировочной цене 35 000 долларов.

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