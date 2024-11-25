Теперь официально: Toyota подтвердила разработку долгожданной недорогой модели

Компания Toyota ранее намекала на то, что хочет вернуть в производство недорогую модель спортивного сегмента, которая порадует дизайном и ходовыми повадками. Теперь подтвердили официально, что спортивное купе Celica 8 поколения находится в разработке.

Видео дня

Без малого 20 лет назад эту машину убрали из модельной линейки, а теперь стало известно о возрождении. Детали сообщает Motor1. В компании давно рассматривают возвращение Toyota Celica в линейку. Ожидается, что премьера новой машины состоится в начале 2025 года.

От компании ранее поступала информация о том, что начались испытания новой спортивной модели начального уровня с механической КПП. По-видимому, новая Toyota Celica Mk8 не рассматривается на данный момент как электромобиль. Но строгие экологические нормы требуют определенной электрификации. Поэтому машину могли бы выпустить на рынок с гибридной силовой установкой.

С другой стороны, этому противоречит информация о возможном двигателе – четырехцилиндровом агрегате объемом 2 л. Более того, силовая установка упоминалась в связке с полным приводом.

Также не стоит отказываться от более мощного варианта в рамках линейки Gazoo Racing (Toyota GR). Если, конечно, базовую модель не решат изначально предлагать под этим бэйджем.

OBOZ.UA ранее рассказывал детали о новой недорогой модели Toyota.