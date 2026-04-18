Необычную недорогую модель Honda показали на новых фото

Новая модель Honda Insight 2026 года дебютировала в подробностях как недорогой электрокар. Автомобиль выглядит необычно, ведь совмещает черты седана и кроссовера. Дизайн показали на новых официальных фото.

Видео дня

OBOZ.UA напоминает, что производитель возродил знаменитое имя. Новую модель Honda создали как преемника Insight. Выглядит автомобиль современно, хотя является адаптированным для японского рынка вариантом электромобиля Honda e:NS2 из Китая.

Этот автомобиль по размерам близок к модели CR-V, однако идеологически и технически является совершенно другой машиной.

Здесь тот же дизайн и техническая часть, что и у Honda e:NS2. Несмотря на то, что автомобиль Honda Insight всегда был гибридом, новинку подготовили как EV. Мощность силовой установки – 204 л.с., а запас хода превышает 500 км.

Цена Honda e:NS2 в КНР, где машину производят на совместном предприятии с Dongfeng, стартует примерно с 20 000 долларов. Цена Honda Insight 2026 года – примерно от $34 000.

