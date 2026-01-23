Новая дешевая модель Nissan получит самый крутой вариант. Фото

Бюджетный седан Nissan Sentra 2026 года порадовал покупателей как по-настоящему дешевая модель. Вдобавок машина выглядит очень ярко. Но автомобиль скоро получит самый крутой вариант.

Американский дилер из штата Аризона готовит свою модификацию Nissan Sentra. Подробности стали известны Carscoops. Машина получит еще более агрессивный дизайн, спортивную подвеску и громкий выхлоп.

Модель Sentra уже отправилась в продажу. Цена Nissan Sentra 2026 модельного года стартует с $23 645.

Дизайн стал более современным. За самую эффектную внешность отвечает новый стилистический пакет с темной отделкой экстерьера.

Спрос на доступные компактные модели привычного формата опять высокий. А кроссоверы начали надоедать. Поэтому новую Sentra многие очень ждали.

