Nissan вывел на рынок практичный бюджетный автомобиль для семьи. Фото и цена

Новый Nissan Note Aura 2024 модельного года – практичное транспортное средство для семейных покупателей. Бюджетный автомобиль претерпел модернизацию и вышел на рынок с очень привлекательной ценой.

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Экономичный Note всегда был известен как удобная машина. А теперь производитель показал рестайлинговую модель. Детали стали известны Carscoops.

Nissan Note Aura 2024 модельного года претерпел обновление. Автомобиль получил новый эффектный дизайн передней части с крупными фарами и эффектной детализацией.

Также автомобилю заменили бамперы на более спортивные. Дополняют образ стильные колесные диски.

В движение Nissan Note приводит гибридная силовая установка. В стандартном варианте она состоит из бензинового двигателя объемом 1,2 л и электромотора. Комбинированный расход топлива равен 4,6 л/100 км.

Полноприводный Note оснащают дополнительным электромотором на задней оси. Базовая цена Nissan Note Aura 2024 – от 17 642 долларов.

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