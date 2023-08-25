Nissan показал новый Leaf: недорогой электрокар превратился в кроссовер

Японский Nissan показал новый электромобиль Leaf следующего поколения. Недорогую машину уже увидели североамериканские дилеры, однако в продажу она поступит только с 2026 года.

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По информации Automotive News, деталями о новинке поделился как раз один из представителей дилера, которому автомобиль продемонстрировали на внутренней закрытой презентации.

По его словам, новый Nissan Leaf 2026 года изменится до неузнаваемости. Электрокар, который увидели американские дилеры, был похож на уменьшенный вариант другой электрической модели – Nissan Ariya.

Ранее уже была информация, что новый Leaf построят на базе Ariya. Также было известно то, что модель из хэтчбека превратится в кроссовер. На это намекали и фото, которые распространял производитель. Однако на них изображена еще не серийная машина.

Ожидается, что новый электрокар предложит запас хода более 400 км. К 2030 году японская компания намерена представить еще 18 электрических моделей. Среди них будет седан и множество кроссоверов.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети показали самую дешевую модель Tesla до премьеры.