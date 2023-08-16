Китайцы показали дешевую копию Land Rover с мощным мотором. Фото

Новый внедорожник с неуместно длинным названием BYD Fang Cheng Bao Leopard 5 – новый автомобиль, который по сложившейся китайской традиции копирует зарубежные модели. В данном случае – Land Rover и Ford.

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О новинке сообщает CarNewsChina. Снаружи новый BYD Fang Cheng Bao Leopard 5 напоминает модели Ford Bronco и Land Rover Defender. Однако окажется намного дешевле последнего.

Хотя не обошлось без экзотических, но стандартных для китайских машин странностей в дизайне. В случае с Leopard 5 речь идет о необычных выштамповках на дверях. Они не несут совершенно никакой функции и "нарисованы" только для того, чтобы придать этому вторичному внедорожнику хоть какую-то индивидуальность.

Силовая установкам у нового BYD Fang Cheng Bao Leopard 5 мощная. Гибридная модель оснащена двигателем внутреннего сгорания и электромотором, которые вместе выдают мощность 650 л.с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды.

В исключительно электрическом режиме (по заявлениям производителя) этот BYD может преодолеть125 км. Суммарный запас хода составляет 1200 км.

OBOZREVATEL недавно рассказывал о намечающемся объединении китайских автопроизводителей, которому пока не суждено состояться.