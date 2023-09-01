Компания Nissan откажется от производства своих самых дешевых седанов Altima и Versa, которые покинут модельный ряд после 2025 года. Все из-за кроссоверов и электромобилей. А иногда – сразу два в одном.

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Об этом сообщает Motor1. Стало известно, что после 2025 года преемники седанов Nissan Versa и Altima не планируются. Однако в линейке появится как минимум один электрический седан среди множества новых моделей, которые производитель готовит к 2030 году.

Спрос на четырехдверные автомобили падает. Например, компактный Versa в 2022 году разошелся в США тиражом 13 396 экземпляров. При этом машина входит в число самых дешевых моделей, доступных американцам, с ценой от 16 000 долларов.

В свою очередь, крупный (но недорогой – от 25 700 долларов) седан Nissan Altima показал хороший результат – 139 955 единиц в прошлом году. Это второй результат по всему модельному ряду японской компании (после кроссовера Rogue). Однако в дальнейшем спрос упадет – это уже наблюдается в 2023 году.

Электрическая мода и высокий спрос на кроссоверы и внедорожники – подходящее время для отказа от седанов. Производители ускоренными темпами пытаются адаптироваться к новым условиям рынка, поэтому классические четырехдверные модели оказываются жертвами этой оптимизации.

OBOZREVATEL сообщал ранее об известном кроссовере Ford, который снимут с производства к 2025 году.