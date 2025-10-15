Nissan хочет создать недорогой автомобиль для молодых покупателей

В Nissan хотят вернуть в производство недорогую спортивную модель для молодежи – таких автомобилей в линейке японской компании когда-то было несколько. Такая машина стала бы современным соперником моделей Toyota и Mazda.

Подробности стали известны Motor1. Гендиректор Nissan Айван Эспиноса отмечает, что недорогой спорткар Nissan благодаря низкой цене не только положительно сработал бы на имидж производителя, но и привлек бы новую молодую аудиторию.

Ранее сообщалось, что в компании рассматривают возвращение купе Nissan Silvia. Более 20 лет назад эту машину убрали из модельной линейки.

Точных деталей о машине не появлялось, а в компании не подтверждали работу в этом направлении. Но в сегменте спортивных машин (за пределами дорогих суперкаров) после некоторой стагнации намечается возрождение.

Все больше автопроизводителей работает над своими спортивными автомобилями нижнего и среднего ценовых сегментов. Некоторые вспоминают знаменитые имена прошлого. Ожидается, что так произойдет и с Silvia.

